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بيان الهيئتين الشرعية والتنفيذية بالمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: الاولوية اليوم هي لوقف العدوان على لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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