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مستوطنون من الحريديم يتظاهرون امام مقر التجنيد في تل هشومير رفضا لتجنيدهم الاجباري

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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