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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يمنع وصول المساعدات الى شمال القطاع

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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