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حماس: القصف الصهيوني على مستشفى كمال عدوان والمجازر المتواصلة في بيت لاهيا جرائم حرب وامعان في حملة تطهير تنفذ امام سمع وبصر العالم

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

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