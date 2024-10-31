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حماس: نستنكر الصمت ازاء عمليات الابادة في قطاع غزة ونؤكد ان هذه الجريمة ستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي المستسلم للادارة الامريكية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

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