الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يستهدف مدينة القصير بريف حمص قرب الحدود مع لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :