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الاعلام العبري: صواريخ اصابت تجمعا للجنود في المطلة بشكل مباشر

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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