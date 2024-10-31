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رئيس بلدية القصير للعالم: اكثر من 7 غارات استهدفت المنطقة الصناعية عند المدخل الشرقي بريف حمص واضرار كبيرة بالورشات والمنشآت الصناعية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

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