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اصابة عدد من المدنيين واضرار مادية جراء العدوان على مدينة القصير السورية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

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