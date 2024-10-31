كاميرا العالم توثق مجازر العدو الصهيوني في بعلبك شرقي لبنان

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وأوضح مراسل "العالم" أنه تم انتشال 8 شهداء بينهم طفلين و4 نساء من داخل المنزل المكون من طابقين والذي تم تدميره بشكل كامل بفعل العدوان الصهيوني الذي استهدف بلدة بدنايل، مؤكدا ان الموقع المستهدف لم يكن ضمن التهديدات الاسرائيلية.

وأضاف مراسلنا أن العدو الاسرائيلي ارتكب مجزرتين ايضا مساء الاربعاء في بلدتي سحمر وبيت صليبي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا بفعل غارات همجية شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني على البلدتين.

وأشار مراسلنا الى ان فرق الانقاذ تواصل أعمال البحث عن جثامين للشهداء ورفع الانقاض، منوها الى ان المناطق التي استهدفها العدو الصهيوني مناطق سكنية بامتياز، وليس هناك اي سلاح او اي منصة لاطلاق الصواريخ كما يدعي الجيش الاسرائيلي.

وتتعرض بعلبك، التي تعتبر من كبرى مدن البقاع، ومحيطها لقصف شبه يومي منذ نحو شهر، وتعرّضت أطراف المدينة وقرى عديدة مجاورة لها لقصف اسرائيلي عنيف مساء الاثنين الماضي، أدى إلى استشهاد نحو 60 مواطناً على الأقل، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

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