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الاعلام العبري: 5 قتلى في مستوطنة المطلة جراء سقوط صاروخ اطلق من لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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