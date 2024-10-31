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بالفيديو.. تفاصيل اجتماع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيروت

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعا بهيئتيه الشرعية والتنفيذية في العاصمة اللبنانية بيروت

العالم - مراسلوت

وافاد مراسل العالم ان المتحدث باسم المجلس تلى البيان الصادر عن الاجتماع، حيث شدد المجلس من خلال هذا البيان على ضرورة التعاون في هذه المرحلة الحساسة، خاصة فيما يتعلق بملف النازحين وحاجتهم لمراكز ايواء وللمساعدة، كونه ملف وطني.

واضاف ان المجلس ادان العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري من اجل وضع حد لهذا العدوان السافر الذي يطال لبنان.

اما الوضع الميداني، اشار مراسلنا الى ان حالة من الهدوء الحذر تسيطر على الضاحية الجنوبية لا اعتداءات ولا غارات، اما فيما يتعلق بالاطار الجغرافي خارج الضاحية الجنوبية لبيروت فقد نفذت طائرة مسيرة اسرائيلية غارة على سيارة في منطقة ضهر الوحش في عاريا والحصيلة الاولية هي ارتقاء شهيديين وعدد من الجرحى.

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