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الاعلام العبري: رصد اطلاق 25 صاروخا من لبنان تجاه الكرمئيل

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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