خسائر الإقتصاد الصهيوني جرّاء حربه على لبنان وغزة

العالم – العين الإسرائيلية

ورصد البرنامج الخسائر الفادحة التي يلحقها حزب الله بالضباط والجنود الصهاينة في جنوب لبنان والتي توقف عندها الإعلام العبري في ظل تساؤلات عن جدوى مواصلة هذه الحرب، بهدف كسر حزب الله الذي يصفه أحد الجنرالات الصهاينه السابقين بالمستحيل.

وحول ما ذكره الجنرال الصهيوني السابق في جيش الإحتلال نمرود شيفر، ودلالات هذا التحذير من الخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات الإحتلال إن كان بالأرواح والعتاد العسكري، أكد الباحث في العلاقات الدولية د.حسن الزين أن الرقم الذي أعلن عنه هو 90 قتيلا و 900 جريح ما يعني تقريبا 1000 نتحدث عن 1000 إصابة بين قتيل وجريح في غضون شهر واحد أو أقل من شهر بقليل هي فترة العمليات البرية في لبنان هذا الرقم مرتفع جدا جدا خاصة أن المساحة التي يحدث فيها القتال هي مساحة محدودة جغرافيا، ونحن نتحدث عن بضعة كيلومترات وبضع توغلات أقل من كيلو متر احيانا أو كيلومتر داخل ما يسمى بـ"الحافة الامامية".

ولفت الزين إلى أن هذا الأمر كثير جدا على مستوى الرقم لم يتوقعه العدو، لذلك تفاجأوا من قدره حزب الله على الصمود رغم كمية النيران التي يعني يعني تم قصفها على القرى هائلة جدا، حيث تتحدث عن 900 غار على قرية واحده في غضون اسابيع.

ونوه الزين إلى أن هذا الشيء من المنظور العسكري والفن العسكري غير مسبوق، ومع ذلك استطاع حزب الله ان يكبدهم تقريبا 1000 بين قتيل وجريح وهذا الرقم مرتفع جدا بحسابات الاهداف والكلفة.

وألقى البرنامج الضوء على إلى الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة من الحرب على لبنان، هذا الفشل دفع الكثيرين في الكيان إلى التساؤل عن جدوى استمرار نتنياهو بهذه الحرب ودفع مستوطن الشمال الى التساؤل عن وعود إعادتهم فيما اعدادهم كل يوم تتضاعف بسبب توسع مدى صواريخ مسيرات حزب الله في العمق الصهيوني.

وبحث البرنامج في موضوع عدم وجود تسوية سريعة للحرب على لبنان والشروط الإسرائيلية التي يروّجها الأمريكي لن تكون مقبولة مع حزب الله، لأنها تشكل استسلاما وهذا ما لا يمكن أن يمر وهي قناعة بات يقتنع بها الكثير من الصهاينة ومن المعلقين ايضا في هذا الإعلام العبري.

كما ناقش البرنامج حالة الصدمة لدى العدو الاسرائيلي، وما زاد من هذه الصدمة أن مسيرات حزب الله باتت تصل الى أماكن بعيدة في عمق كيان الاحتلال الاسرائيلي وقد ارخت بثقلها على نتنياهو وعلى حركته أيضا التي باتت سرية لدرجة كبيره خوفا من استهدافه، كما حصل في مسيرة قيسارية والتي وصلت الى غرفة نومه وهذا ما دفع الى التساؤل عن إمكان استغلال نتنياهو هذا الأمر لتأجيل جلسة محاكمته بتهم الفساد.

ضيف البرنامج:

-د.حسن الزين الباحث في العلاقات الدولية

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