الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
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وكالة الانباء السورية: عدوان اسرائيلي يتسبب باضرار في المنطقة الصناعية وبعض الاحياء السكنية في القصير بحمص وانباء اولية عن اصابة مدنيين

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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