الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
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نجيب ميقاتي: بانتظار نتائج اتصالات المبعوث الاميركي آموس هوكستين علما ان التصعيد والمواقف الاسرائيلية لا تبعث على التفاؤل

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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