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طائرات الإحتلال تشن غارات على منطقة الحوش في مدينة صور جنوبي لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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