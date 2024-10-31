الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارات إسرائيلية على تبنين وعيناتا وبنت جبيل جنوبي لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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