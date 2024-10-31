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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: نحمّل النظام الصحي العالمي جزءا مهما من المسؤولية حول الكارثة التي يتعرض لها القطاع الصحي في قطاع غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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