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قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد اسماعيل قاآني يهنئ الشيخ نعيم قاسم بانتخابه أمينا عاما لحزب الله في لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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