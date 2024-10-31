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كتائب القسام تزف شهيدها المجاهد حسام بسام الملاح الذي تم اغتياله من قبل قوة صهيونية خاصة في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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