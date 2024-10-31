الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :