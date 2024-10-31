مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان على ’الحوش’ جنوبي لبنان

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وأفاد مراسل "العالم" في صور أن جيش الاحتلال الصهيوني شن 7 غارات عنيفة على بلدة "الحوش" القريبة من مدينة صور والتي لا تبعد سوى 500 متر تقريبا عن هذه المدينة.

وأوضح مراسلنا أن الغارات استهدفت عدة مبان سكنية بعد ساعتين من تهديد الاحتلال الصهيوني، مضيفا ان التهديد كان يشمل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، بالاضافة الى عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

وأشار الى ان العدو الصهيوني بدأ بتنفيذ تهديداته باستهداف المدن السكنية ومنازل الامنين، وكان استهدف سابقا بغارات جوية منطقة أرزون ما ادى الى ارتقاء اربع شهداء من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية، بالاضافة الى قصف عنيف وغارات عنيف استهدفت مناطق كان سبق واخطرها الاحتلال الاسرائيلي سابقا.

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