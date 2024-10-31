انطلاق الحفل التأبيني للشهيد السيد هاشم صفي الدين في طهران

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وأفاد مراسل "العالم" بإنطلاق فعاليات الحفل التأبيني للشهيد القائد "صفي الدين" بحضور عدد من المسؤولين الايرانيين وممثل حزب الله في طهران في جامع الإمام الصادق (ع) الواقع في ساحة فلسطين بطهران.

وكان مجلس تنسيق الإعلان الإسلامي" الإيراني، قد اعلن عن تنظيم حفل تأبيني لرئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لبنان "الشهيد السيد هاشم صفي الدين"، يوم الخميس، بجامع الإمام الصادق (ع) الواقع في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران.

وقال المجلس في بيان: إن هذا الإنسان العظيم الذي نال مرتبة الشهادة في سبيل الدفاع عن المبادئ الخالدة للشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي لمؤامرات وجرائم الكيان الصهيوني الغاشم، هو اليوم مع غيره من شهداء جبهة المقاومة، بعد أن حمل نبراس طريق المقاومة والحرية في قلب العالم الإسلامي، والنضال البطولي لشيعة لبنان في مواجهة العصابة الإجرامية الصهيونية المدعومة من الغرب المعتدي وأميركا المجرمة؛ لتبقى راية الحق والعدالة خفاقة بقوة على أكتاف المقاومين".

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