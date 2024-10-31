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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 6 مجازر بحق العوائل في القطاع وصل منها للمستشفيات 41 شهيدا و131 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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