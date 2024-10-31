بن فرحان: العلاقات الإيرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح

العالم-السعودية

واضاف فيصل بن فرحان: "إننا إذا نظرنا بدقة لما يحدث في شمال قطاع غزة من حصار كامل، ومنع دخول أي مساعدات، وعدم وجود مناطق آمنة للمدنيين، يعني هذا نوعا من الإبادة الجماعية".

وشدد وزير الخارجية السعودي، على أهمية إيجاد طرق للخروج من الأزمة القائمة في قطاع غزة، واصفًا ما يحدث بالإبادة الجماعية.

وأكد الوزير السعودي أن ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة يناقض القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويغذي استمرارية العنف في المنطقة.

وأوضح أننا نريد النظر والعيش في المنطقة بسلام، وهو ما يتطلب "حل الدولتين"، خاصة أن هناك حكومة إسرائيلية قائمة بالفعل، ونحتاج إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بمسألة تطبيع المملكة علاقاتها مع كيان الاحتلال، أوضح أن هذه المسألة خارج طاولة التفاوض حتى نرى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد بن فرحان على دعم السعودية لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب، مضيفاً: "نبذل جهوداً كبيرة لمحاولة لوقف الحرب". وعن العلاقات السعودية الإيرانية، أوضح إنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وانطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. وشهد اليومان الماضيان توقيع العشرات من الاتفاقيات والمبادرات بين كبريات الشركات السعودية والأجنبية.