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كتائب القسام: دمرنا دبابة اسرائيلية من طراز "ميركافا" بعبوتين شديدتي الانفجار غربي جباليا شمالي القطاع

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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