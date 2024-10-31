مقتل 85 جندياً ومستوطناً إسرائيلياً منذ بداية أكتوبر الجاري

العالم - الاحتلال

وجاءت في إحصائية قناة "عكا للشؤون الإسرائيلية" على التيلغرام ان 85 شخصاً في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم قتلوا وفقا للإعلانات الرسمية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وفي ما يلي تفاصيل مقتل الجنود والمستوطنين في شهر اكتوبر:

- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.

- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.

- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.

- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.

- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.

- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.

- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 9 أكتوبر: مقتل إسرائيلييْن اثنين جراء سقوط صاروخ في كريات شمونة.

- 10 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان.

- 10 أكتوبر: مقتل مستوطن متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في عملية الخضيرة.

- 10 أكتوبر: مقتل 3 جنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 11 أكتوبر: مقتل عامل أجنبي بانفجار إحدى مخلفات حزب الله في منطقة يرؤون بالجليل الغربي.

- 11 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

- 12 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية في مبنى دار رعاية المسنين في هرتسليا الذي ضربته طائرة مسيّرة من لبنان.

- 14 أكتوبر: مقتل 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة أطلقت من لبنان تجاه قاعدة للواء جولاني في وادي عارة.

- 14 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في المعارك البرية جنوب قطاع غزة.

- 15 أكتوبر: مقتل شرطي إسرائيلي في عملية إطلاق نار في أسدود.

- 17 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 19 أكتوبر: مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على سيارة في عكا.

- 19 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 19 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان.

- 20 أكتوبر: مقتل قائد اللواء 401 المدرع في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 22 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في حادث سير عملياتي في قطاع غزة.

- 22 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة نؤوت مردخاي بالجليل الأعلى.

- 22 أكتوبر: مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان.

- 24 أكتوبر: انتحار طيار إسرائيلي من سلاح الجو الإسرائيلي بسبب معناته من حالة نفسية "اضطراب ما بعد الصدمة".

- 24 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 25 أكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 25 أكتوبر: مقتل 3 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

- 26 أكتوبر: مقتل مستوطنة إسرائيلية أثناء هروبها إلى الملجأ بعد رشقة صاروخية أطلقت من لبنان تجاه منطقة بيت هعيمك.

- 27 أكتوبر: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.

- 27 أكتوبر: مقتل أحد مصابي عملية الدهس قرب مقر الموساد بتل أبيب.

- 27 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك قطاع غزة قبل أيام.

- 27 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي خامس في معارك جنوب لبنان.

- 28 أكتوبر: مقتل قائد الكتيبة 52 متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 29 أكتوبر: مقتل 4 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

- 29 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في معارك جنوب لبنان.

- 31 أكتوبر: مقتل 5 أشخاص نتيجة الهجوم الصاروخي من لبنان على المطلة.