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الاعلام العبري: سقوط صواريخ على المناطق الشرقية من خليج حيفا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

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