إفتتاح المقر الجديد لمكتب ممثلية وزارة الخارجية في جزيرة قشم

العالم – إيران

ويقع المقر الجديد بعنوان "الشهيد حسين امير عبد اللهيان" وزير الخارجية الفقيد، بجوار المنصة الشاملة التجارية والاقتصادية للدول الاعضاء بمعاهدة شنغهاي والشؤون الدولية والدبلوماسية الاقتصادية لمنطقة قشم الحرة.

وأهم أهداف هذه الممثلية هو توفير التسهيلات لتطوير الاستثمارات الأجنبية في جزيرة قشم مع البلدان التي تتعامل معها مؤسسة المنطقة الحرة.

ومن برامج وخطط مكتب ممثلية وزارة الخارجية يمكن الاشارة إلى تقديم القدرات والمشروعات الاقتصادية لهذه المنطقة الحرة في خارج البلاد والتنسيق لزيارة سفراء الدول الأجنبية للمشروعات الاقتصادية لهذه المنطقة وإيجاد التواصل المباشر بين مؤسسة منطقة قشم الحرة وسفارات البلدان الأجنبية المعتمدة لدى إيران.