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الاعلام العبري: نقل اصابة بحالة خطيرة شرقي الكريوت اثر سقوط صاروخ اطلق من لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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