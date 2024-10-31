قائد الجيش الإيراني يهنئ الشيخ نعيم قاسم لانتخابه أمينا عاما جديدا لحزب الله

العالم – إيران

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي: الأخ الغالي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله في لبنان ورفيق السلاح القديم والخليفة المستحق لسيد المقاومة الشهيد العظيم السيدحسن نصرالله، يعد الاختيار الذكي لسماحتكم للمكانة الرفيعة المتمثلة بمنصب الأمين العام لحزب الله في لبنان، بماضيكم اللامع في تحرير لبنان والنضال ضد الصهيونية، مؤشرا لعزم وإرادة حزب الله على مواصلة طريق النضال ضد الكيان الصهيوني الشرير والمزيف حتى تحقيق الأهداف السامية لجبهة المقاومة.

وأضاف: إننا إذ نهنئ ونتمنى التوفيق لهذا المجاهد الدؤوب على طريق الحق، فإننا على يقين أن دماء الأبرياء في لبنان وغزة وقادة ومقاتلي جبهة المقاومة الغيارى في مقارعة الكفر ستؤدي إلى وحدة وتماسك الأمة الإسلامية وتبشر بنصر الله وإن شاء الله الاعتلاء والنصر النهائي على العدو الصهيوني الخبيث.