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مصادر لبنانية: انطلاق صلية صاروخية باتجاه مستوطنة "افيفيم" وصفارات الانذار تدوي في المستوطنة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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