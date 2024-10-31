سفيرا إيران وبريطانيا في العراق يبحثان آخر التطورات في المنطقة

العالم – إيران

واستضاف السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق نظيره البريطاني ستيفن هيتشن في مقر سفارة جمهورية إيران الإسلامية.

وأشار السفير آل صادق خلال اللقاء إلى الجرائم المستمرة والاعتداءات المتتالية للكيان الصهيوني في المنطقة، وحذر من أنه إذا لم يتم لجم نتنياهو من قبل الدول الغربية ستتجه الظروف نحو حرب شاملة.

وتابع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى للسلام والاستقرار في المنطقة، لكنها ستتصدى بقوة وتدافع عن نفسها ضد أي عدوان.

وأوضح أن الغربيين، على الرغم من ادعائهم بدعم حقوق الإنسان والسلام والاستقرار في المنطقة، إلا أنهم في الواقع يدعمون جرائم الكيان الصهيوني من خلال إرسال المساعدات العسكرية إليه.