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الاعلام العبري: 8 قتلى جراء قصف حزب الله على الجليل وحيفا منذ صباح اليوم

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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