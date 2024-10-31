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مراسل العالم: وصول شهيد برصاص الاحتلال الى مستشفى طولكرم من مخيم نور شمس ليرتفع عدد شهداء المدينة منذ مساء امس الى 4

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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