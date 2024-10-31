الخارجية الإيرانية تعزي بضحايا السيول في إسبانيا

العالم – إيران

وأعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسماعيل بقائي عن خالص تعازي ومواساة الشعب الإيراني مع أسر ضحايا السيول العنيفة التي شهدتها إسبانيا والتي تسببت في مقتل وإصابة عدد من المواطنين في هذا البلد وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

هذ اوأعلنت السلطات المحلية يوم الأربعاء أن السيول العنيفة التي ضربت إسبانيا مؤخراً، وهي الأشد منذ ثلاثة عقود، أودت بحياة ما لا يقل عن 95 شخصاً بعد أمطار غزيرة اجتاحت المنطقة الشرقية من بلنسية يوم الثلاثاء، مما أدى إلى غمر الطرق والمدن بالمياه.