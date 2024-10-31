إيران ومنطقة كردستان العراق يوقعان مذكرة تفاهم للتجارة المشتركة

العالم – إيران

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اقتصادية والتجارة المشتركة بين منطقة أروند الحرة وغرفتي تجارة آبادان وخرمشهر من جهة وكردستان العراق من جهة أخرى.

وقال المدیر العام، لمنطقة أروند الحرة، علي زارعي، إن منطقة أروند الحرة، ستشكل إحدى الطاقات الكبيرة للتبادل التجاري مع منطقة كردستان العراق.

وأضاف أن منطقة أروند الحرة تعد واحدة من أكبر وأهم المناطق الحرة التجارية والصناعية في إيران ومن خلال وصولها إلى نهري كارون وأروند وكونها قريبة من الخليج الفارسي والحدود البرية والبحرية مع الدول الجارة، توفر ظروفا خاصة لتطوير التجارة والاستثمارات.

وأوضح أن هذه المنطقة تضم موانئ دولية ومطارا حديثا وشبكة طرق برية وحديدية وكذلك إمكانات صناعية وتجارية متطورة، جعلتها قطبا تجاريا وصناعيا.

أما رئيس نقابة المصدرين والمستوردين بمنطقة كردستان العراق مصطفى عبدالرحمن عبدالله فقد قال في المراسم إن علاقات كردستان العراق مع إيران كانت قوية منذ القدم، معربا عن ارتياحه للدعم الذي قدمته إيران للمنطقة في الأيام العصيبة.

وأضاف: إننا نسعى لزيادة حجم تبادل السلع بين إيران وإقليم كردستان العراق.

وتابع أن قسما كبيرا من صادرات وواردات كردستان العراق يتم عبر الحدود الإيرانية.

يذكر أن منطقة أروند الحرة تقع شمالي غرب الخليج الفارسي وتشمل مدن آبادان وخرمشهر ومينوشهر (جزيرة مينو)، ومكان يلتقي عنده نهرا أروند وكارون.. وتجاور العراق والكويت، وتمتلك إمكانيات مناسبة للنقل البري والحديدي والبحري والجوي.