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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال بمنطقة الكواخ في سهل الحولة بصلية صاروخية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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