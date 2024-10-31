هذه أبرز عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ليوم الخميس

العالم-لبنان
وقام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم الخميس بقصف الكريوت شمال حيفا بصلية صاروخية كبيرة. مما ادى الى مقتل مستوطنين و اصابة اخرين بجروح.
*من مكان مقتل اثنين من الصهاينة نتيجة سقوط أحد صواريخ المقاومة الإسلامية في شمال حيفا..
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وفي ما يلي نص بيانات المقاومة الاسلامية التي تتضمن استهدافها لتجمع الصهاينة وادواتهم ليوم الخميس 31-10-2024:
بيان رقم 1:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من فجر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 2:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بقذائف المدفعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 3:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:35 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 للمرة الثانية تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بِصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 4:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 للمرة الثالثة تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بِصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 5:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 للمرة الرابعة تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بِصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 6:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 7:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهداف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 تجمعًا لقوات العدوّ "الإسرائيلي" جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
حزب الله
بيان رقم 8:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 للمرة الثانية تجمعًا لقوات العدوّ "الإسرائيلي" جنوبي منطقة الخيام بقذائف المدفعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 9:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31 - 10 - 2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 10:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 ثكنة راميم بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31-10-2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 11:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31-10-2024
27 ربيع الثاني 1446 هـاسرائيلحيفا
بيان رقم 12:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31-10-2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 13:
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة (شمال راموت نفتالي) بصلية صاروخية نوعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31-10-2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 14:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (14):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من غروب يوم الأربعاء 30-10-2024 دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين ما أدى إلى اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31-10-2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 15:
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (15):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31-10-2024
27 ربيع الثاني 1446 هـ
بيان رقم 16:
يان صادر عن المقاومة الإسلامية (16):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 2:45 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 لمسيّرة من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 31-10-2024
27 ربيع الثاني 1446 ه