هذه أبرز عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ليوم الخميس

العالم-لبنان

وقام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم الخميس بقصف ‏الكريوت شمال حيفا بصلية صاروخية كبيرة. مما ادى الى مقتل مستوطنين و اصابة اخرين بجروح.



*من مكان مقتل اثنين من الصهاينة نتيجة سقوط أحد صواريخ المقاومة الإسلامية في شمال حيفا..



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وفي ما يلي نص بيانات المقاومة الاسلامية التي تتضمن استهدافها لتجمع الصهاينة وادواتهم ليوم الخميس 31-10-2024:

بيان رقم 1:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من فجر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 ‏شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31 - 10 - 2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 2:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 ‏تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بقذائف المدفعية. ‌‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31 - 10 - 2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 3:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:35 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 ‏للمرة الثانية تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بِصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الخميس 31 - 10 - 2024

27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 4:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 للمرة الثالثة ‏تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بِصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الخميس 31 - 10 - 2024

27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 5:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:15 من صباح يوم الخميس 31 - 10 - 2024 للمرة الرابعة ‏تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بِصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الخميس 31 - 10 - 2024

27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 6:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 ‏مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31 - 10 - 2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 7:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهداف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - ‌‏2024 تجمعًا لقوات العدوّ "الإسرائيلي" جنوبي منطقة الخيام بصلية صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31 - 10 - 2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

حزب الله

بيان رقم 8:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - ‌‏2024 للمرة الثانية تجمعًا لقوات العدوّ "الإسرائيلي" جنوبي منطقة الخيام بقذائف المدفعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31 - 10 - 2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 9:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31 - 10 - 2024 تجمعًا لقوّات العدوّ "الإسرائيلي" في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾

الخميس 31 - 10 - 2024

27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 10:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‌‏2024 ثكنة راميم بصلية صاروخية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31-10-2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 11:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31-10-2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـاسرائيلحيفا

بيان رقم 12:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31-10-2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 13:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة الكواخ في سهل الحولة (شمال راموت نفتالي) بصلية ‏صاروخية نوعية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31-10-2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 14:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (14):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:00 من غروب يوم الأربعاء 30-10-2024 ‏دبابة ميركافا وآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصاروخين موجهين ما أدى إلى ‏اشتعالهما وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31-10-2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 15:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (15):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‌‏2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31-10-2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 هـ

بيان رقم 16:

يان صادر عن المقاومة الإسلامية (16):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 2:45 من بعد ظهر ‏يوم ‏الخميس 31-10-2024 لمسيّرة من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 31-10-2024‏

‏27 ربيع الثاني 1446 ه