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مصادر عبرية: سقوط رشقة صاروخية بمنطقة كرمئيل ومحيطها بالجليل

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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