الرئيس الإيراني يبقي محمدرضا فرزين رئيسا للبنك المركزي

العالم – إيران

وعين الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مرسوم له، محمد رضا فرزين، رئيسا للبنك المركزي، ودعاه إلى العمل بجد لتطبيق أهداف وثيقة الآفاق والسياسة العامة المصادق عليها من قبل قائد الثورة لتحقيق أهداف الحكومة ومعالجة قضايا البلاد.

وأشار الرئيس الإيراني إلى قرار مجلس الوزراء وتنفيذا للبندين 2 و 3 من قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام فيما يخص كيفية إدارة البنك المركزي، قائلا إنه يبقي على فرزين رئيس للبنك المركزي حتى نهاية الدورة المقررة.

يذكر أن تعيين رئيس البنك المركزي يتم باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وبعد تصديق مجلس الوزراء عليه، وتأييد ومرسوم رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وتبلغ فترة تولي رئاسة البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خمس سنوات ولا مانع من انتخابه لدورة ثانية.