حرب الإبادة في غزة تتواصل والإحتلال يواصل قتل المدنيين ومحاصرتهم

العالم-فلسطين

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ27 على التوالي، توغله في محافظة شمال قطاع غزة، حيث يشن هجومًا واسعًا على مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، فارضًا حصارًا محكمًا على المنطقة.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 43,163 شهيدًا و101,510مصابين.

هذا وأُبلغ فجر اليوم، عن استشهاد الشاب يوسف شفيق أبو صلاح في مخيم جباليا، بعد استهدافه وعدم السماح لأحد بالاقتراب منه لإسعافه،وقالت المصادر المحلية إنّ الإحتلال تركه ينزف ليوم كامل.

وصباح اليوم، استهدف طيران الإحتلال الحربي مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بقصف جوي، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، بينما أفيد بقصف منزل في مشروع بيت لاهيا.

غزة

وأطلقت مدفعية الإحتلال، فجر اليوم، نيرانها على محيط الشيخ زايد وتل الزعتر والمناطق الشمالية من مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمال غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات الـ “كواد كابتر”.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في حين أطلقت دبابات الإحتلال النار على المستشفى الإندونيسي شمالًا.

وأكدت مصادر فلسطينية أن طائرات العدو قصفت الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان ما أدى الى احتراق مخزن الادوية في المستشفى ، وأفيد عن توقف العمليات الجراحية بشكل كامل في مستشفى كمال عدوان جراء عدوان الاحتلال المستمر على شمال قطاع غزة.

وأفيد عن ارتقاء 3 شهداء بينهم سيدة في قصف الاحتلال مركبة مدنية في محيط مسجد المهاجرين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.