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إعلام الإحتلال: إصابات و إندلاع حرائق جراء القصف الصاروخي الأخير من لبنان على شمال حيفا

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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