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منصة إعلامية إسرائيلية: سقوط الكثير من الصواريخ في كرمئيل

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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