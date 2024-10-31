الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مجاهدو المقاومة الاسلامية في لبنان يجبرون مسيّرة للإحتلال من نوع هرمز- 450 في القطاع الغربي على مغادرة الأجواء اللبنانية

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :