الاحتلال ينشر حصيلة جديدة للمصابين في صفوف جيشه خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - الاحتلال



وقال المتحدث باسم جيش "الاحتلال الإسرائيلي"، إن 10 جنود أصيبوا في جنوب لبنان، بينما أصيب 4 آخرين في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من اعتراف الاحتلال بإصابة 10 من ضباطه وجنوده في معاركه مع حزب الله في جنوب لبنان.

وقال "جيش الاحتلال"، أمس الأربعاء، إن 777 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" قُتلوا على كافة الجبهات منذ بداية الحرب غالبيتهم العظمى في غزة.

وذكر أن 5206 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" أُصيبوا منذ اندلاع الحرب جروح 767 منهم خطيرة، فيما لا يزال 291 ضابطًا وجنديًا "إسرائيليًا" يرقدون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة ولبنان.

ووفقًا لإحصائية نشرها موقع "عكا" المختص بالشأن الإسرائيلي، فإن عدد قتلى الاحتلال (جنود ومستوطنين) منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، قد ارتفع إلى 80 قتيلًا، حسبما اعترف به "جيش الاحتلال" بشكل رسمي.