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سرايا القدس: دمرنا ناقلة جند إسرائيلية بتفجير عبوة من نوع (ثاقب) مزروعة مسبقا في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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