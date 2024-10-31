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مراسل العالم: الإحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم الدفاع المدني في صور جنوبي لبنان على دفعتين وهناك إصابات

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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