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استشهاد 5 مواطنين بغارة إسرائيلية على بلدة مقنة في بعلبك شرقي لبنان

الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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